«المؤلفين والملحنين»: ندوات تعريفية لرموز الأغنية المصرية والعربية قريبا

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، بدء التنسيق لإقامة ندوات لتعريف الجمهور بتاريخ ومكانة رموز الأغنية المصرية والعربية.

مبادرة للتعريف برموز الأغنية المصرية والعربية

وأصدرت الجمعية بيانا جاء فيه: «بمبادرة من الشاعر أحمد سويلم رئيس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، يتم الآن التنسيق لعقد ندوات وأمسيات عن رموز الأغنية المصرية والعربية تنظمهما جمعية المؤلفين والملحنين والمجلس الأعلى للثقافة».

وأضاف بيان الجمعية: «ومن المقرر أن تعقد تلك الندوات والأمسيات في المجلس الأعلى للثقافة، ويُدعى لها كل المهتمين بالشأن الغنائي والثقافي، ويتحدث خلالها عدد من الباحثين والمثقفين يعرفون قدر وتاريخ هؤلاء الرموز ويجيدون العرض والتحليل الأدبي والفني لمراحل تطورهم».

جاء هذا الأمر بعد الأزمة الكبرى التي أشعلها اتحاد كتاب مصر بعد استضافته شاعر مغمور يدعى ناصر دويدار في أمسية عن وجدان الأغنية المصرية، أساء فيها للفنانة الراحلة أم كلثوم والشاعر أحمد إبراهيم، حيث قال إن أم كلثوم كان كل هدفها الزواج والمرافقة، وأنها تزوجت 11 مرة، واستغلت الشاعر أحمد رامي بسبب حبه لها.

بلاغ للنائب العام بسبب الإساءة لرموز مصر

وقررت أسرة الفنانة الراحلة أم كلثوم، وجمعية المؤلفين والملحنين، مقاضاة الشاعر وتقديم بلاغ للنائب العام ضده بسبب الإساءة لرموز مصر في الفن والثقافة، كما قررت أيضا نقابة الموسيقيين التصدي لكل من يحاول هدم الفن.