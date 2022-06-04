رئيس جامعة الأزهر يوزع الهدايا على الطالبات بمبنى الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد أسامة مدير مكتب رئيس الجامعة، مبنى الاختبارات الإلكترونية بفرع البنات للوقوف على سير العمل به، إضافة إلى إمكانية استثماره بديلًا عن السرادقات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بفرع البنات؛ نظرًا لكثرة عدد الطالبات.

وطالب رئيس الجامعة بتجهيز المبنى وتأهيله التأهيل اللازم من أجل استثماره في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرع البنات.

من ناحية أخرى، وزع رئيس الجامعة بعض الهدايا الرمزية على الطالبات، وسط سعادة كبيرة منهن، وحرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة سعاد بكر، الأمين المساعد لفرع البنات، ومنال حافظ، مديرة الأمن والمدينة الجامعية للطالبات بفرع البنات بمدينة نصر، وإيمان الملط، مدير إدارة شؤون المقر بفرع البنات.

وفي إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتفقد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرعي البنين والبنات بمدينة نصر شملت تفقد كليات العلوم بنين، والصيدلة بنين، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بلجان الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة، واطمأن على وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات، كان في استقبال رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات التي تم تفقدها.