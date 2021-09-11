تنسيق كلية دار العلوم 2021: أماكن شاغرة بـ4 كليات للعلمي و5 للأدبي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق كلية دار العلوم 2021، مؤكدة أنه تم إعلان جميع الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتنسيق وتسليم الأوراق للكليات التي تم ترشيحهم لها في المواعي المحددة.

تنسيق كلية دار العلوم 2021 لطلاب الشعبة العلمية

-كلية دار العلوم جامعة الفيوم 269 درجة.

-كلية دار العلوم «انتساب موجه» جامعة القاهرة 268 درجة.

-كلية دار العلوم جامعة أسوان 268 درجة.

-كلية دار العلوم جامعة المنيا 265 درجة.

تنسيق كلية دار العلوم 2021 لطلاب الشعبة الأدبية

-كلية دار العلوم جامعة المنيا 258 درجة.

-كلية دار العلوم «انتساب موجه» جامعة الفيوم 257 درجة.

-كلية دار العلوم جامعة أسوان 256 درجة.

-كلية دار العلوم «انتساب موجه» جامعة المنيا 255 درجة.

-كلية دار العلوم «انتساب موجه» جامعة أسوان 254 درجة.

تخصصات كلية دار العلوم 2021

-قسم النحو والصرف والعروض.

-قسم البلاغة.

-قسم النقد الأدبي والأدب المقارن.

-قسم الدراسات الأدبية.

-قسم الشريعة الإسلامية.

-قسم الفلسفة والعقيدة الإسلامية.

-قسم الدراسات السامية.

-قسم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي.

أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة

-كلية التربية النوعية الموسيقية جامعة مطروح.

-كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

-كلية الحقوق جامعة الفيوم

-كلية الحقوق جامعة القاهرة

-كلية الحقوق جامعة المنصورة

-كلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة الإسكندرية.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة الزقازيق.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة القاهرة.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة المنصورة.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة المنوفية بشبين الكوم.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة أسوان.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة أسيوط.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» بنها جامعة.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة بني سويف.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة جنوب الوادي.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة حلوان.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة سوهاج.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة طنطا.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة عين شمس.

-كلية الحقوق «انتساب موجه» مدينة السادات.

-كلية الحقوق جامعة أسوان.

-كلية الحقوق جامعة أسيوط.

-كلية الحقوق جامعة بنها.

-كلية الحقوق جامعة بني سويف.

-كلية الحقوق جامعة بورسعيد.

-كلية الحقوق جامعة حلوان.

-كلية الحقوق جامعة دمياط.

-كلية الحقوق جامعة طنطا.

-كلية الحقوق جامعة عين شمس.

-كلية الحقوق جامعة مدينة السادات.