شروط الحصول على قرض بـ1.5 مليون جنيه من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قروضًا شخصية بإجراءات مصرفية مبسطة لكافة المواطنين سواء الموظفين والعاملين في الحكومة أو للعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى القرض الشخصي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

شروط الحصول على القرض الشخصي للموظفين والعاملين في الحكومة

ويشترط بنك القاهرة وفقًا لما نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، عددًا من الشروط والأحكام للحصول على القروض الشخصية بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في شركات قطاع الأعمال العام في مقدمتها ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن الـ21 عامًا، بينما يصل الحد الحد الأقصى للقرض مليون مصري (للعملاء المحولين رواتبهم) وتصل مدة القرض إلى 144 شهرًا.

شروط الحصول على القرض الشخصي لأصحاب الأعمال الحرة وحول القرض الشخصي لأصحاب الأعمال الحرة، أبرزها ألا يقل العمر عن 23 سنة ويصل الحد الأقصى للقرض 1.5 مليون جنيه مصري بينما تصل مدة القرض إلى 60 شهرًا.

ويتيح البنك قرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص ويحتاج البنك فقط إلى عدد من الشروط وهم الأحكام، ألا يقل العمر عن 21 سنة الحد الأقصى للقرض 1.5 مليون جنيه مصري وتمتد مدة القرض إلى 84 شهرًا.

الأوراق المطلوبة لاستلام القرض الشخصي

كما يشترط بنك القاهرة عددًا من المستندات الشخصية لتسليم القرض للراغبين في الحصول على القروض الشخصية، يأتي في مقدمتها صورة بطاقة الرقم القومي مشترطًا أن تكون سارية عند إتمام القرض الشخصي، بالإضافة إلى إيصال مرافق سواء كان (غاز- مياه- كهرباء أو فاتورة تليفون) حديث لم يمض على إصدارها 3 أشهر إلى جانب تعهد مكتوب يقدمه الشخص الراغب في الحصول على القرض الشخصي وتعهد بتحويل الراتب وأخيرًا إحضار بيان مفردات مرتب للموظف بالقطاع الخاص.