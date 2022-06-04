مصرع سيدة وإصابة أبنائها إثر سقوط سيارة في ترعة بأبو النمرس

سقطت سيارة في ترعة المريوطية اتجاه القادم من البدرشين في اتجاه الدائري ووفاة قائدتها وإصابة أبنائها الذين كانوا بصحبتها، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة السيدة سائقة السيارة

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه سقوط سيارة بترعة المريوطية تقودها سيدة، 38 عاما، بصحبة 4 من أنجالها و2 من أقاربها اتجاه القادم من البدرشين في اتجاه الدائري نتج عنها وفاة السيدة وإصابة أنجالها وأقاربها.

نقل المصابين لتلقي العلاج

على الفور توجَّه العقيد محمد مختار، مفتش المباحث، إلى مكان الحادث وأمر بنقل المصابين إلى مستشفى أبو النمرس لتلقي العلاج وجارٍ انتشال السيارة، تحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم عبد الباقي أمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.