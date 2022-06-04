انتشال جثمان سيدة وإنقاذ 4 أطفال وشابين سقطت سيارتهم في ترعة المريوطية

قالت مصادر أمنية إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال 4 أطفال وشابين وتم نقلهم إلى مستشفى أبو النمرس لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم انتشال جثمان السيدة والده الأطفال الأربعة جثة هامدة، وذلك إثر سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية.

اختلال عجلة القيادة أسفرت عن حادث المريوطية

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت تقود سيارتها الملاكي بصحبة 4 من أنجالها و2 من أقاربها والتي سقطت فى ترعة المريوطية في اتجاه القادم من البدرشين في اتجاه الدائري بعد أن اختلت عجلة القيادة في يدها فتوفيت في الحال بينما تم إنقاذ الباقين.

سرعة الانتشال من الإنقاذ النهري

وأضافت المصادر أن قوات الإنقاذ النهري كان لها دور كبير في إنقاذ الأطفال الأربعة وهم أبناء السيدة المتوفاة وشابان آخران من أقاربها عن طريق سرعة الانتقال السريع والتعامل مع السيارة الغارقة بالأوناش وعدد من الغطاسين المحترفين على التعامل مع تلك الحالات بعد أن تبلغ من مركز شرطة أبو النمرس بسقوط السيارة فى الترعة.