غلق كلي لمطلع الدائري من ربيع الجيزي في اتجاه المريوطية.. اعرف البدائل

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل، فإن الشركة المنفذة ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة.

الأعمال تتم على مدار 24 ساعة

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) ابتـداء مـن الســـ12ـاعة صباح يوم الأحد الموافق 22 / 5 / 2022 وحتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 / 5 / 2022 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة.

تجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالمتابعة للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة لما للمشروع من أهمية، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات والتي شملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزي للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزي مرورا بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبرى والى، واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائري على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.