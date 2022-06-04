معرض « 4 Tech Invest» ينطلق الثلاثاء المقبل بمشاركة 300 شركة و100 مستثمر

تنطلق الثلاثاء المقبل فعاليات معرض ومؤتمر 4 Tech Invest فى دورته الرابعة، الذى تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، تحت شعار «دعم وتنمية الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات»، ويفتتحه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، إن المؤتمر يشارك فيه 300 شركة تكنولوجية وأكثر من 700 متخصص من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورواد الأعمال وصناديق الاستثمار، ورؤساء الشُعب فى مختلف محافظات الجمهورية، كما يضم أكثر من 100 مستثمر و50 حاضنة ومسرعات الأعمال.

«خليل»: المؤتمر يتناول دعم الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات ودفعه لعجلة التنمية والتحول الرقمى والتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية

وأضاف أن أولى جلسات المؤتمر ستتناول دعم وتنمية الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتم فيها إلقاء الضوء على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودفعه لعجلة التنمية فى مصر ما جعله القطاع الأكثر نمواً بين باقى القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة تصل إلى 16.5% رغم التحديات العالمية التى يمر بها العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا، والتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف «خليل» لـ«الوطن»: أما الجلسة الثانية للمؤتمر فتأتى تحت عنوان «التحول الرقمى وتأثيره على الاقتصاد» خاصة أن التحول الرقمى فى مصر ضمن أولويات الدولة المصرية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وحوكمة الأداء ودعم اتخاذ القرار بصورة أكثر دقة بناء على أُسس علمية سليمة.

وتعقبها جلسة ترصد تأثير التكنولوجيا على الأعمال بعد جائحة «كورونا» وتغيير ثقافة وبيئة الأعمال، واتجاه الكثير من الشركات إلى نشر ثقافة العمل من المنزل، كما يتناول المؤتمر مناقشة عدد من القضايا المهمة التى تخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى بيئة الأعمال من خلال عدد من الجلسات الاستشارية المتخصصة. وتابع «خليل» أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى، تولى أهمية كبيرة لرواد الأعمال والشركات الناشئة حيث خصصت عدداً من الجلسات لمناقشة مستقبل الإبداع والابتكار وريادة الأعمال فى مصر فى ظل الدعم منقطع النظير الذى يحظى به رواد الأعمال.

وتتناول الجلسات عدداً من الموضوعات أبرزها: دور حاضنات ومسرعات الأعمال لتطوير التكنولوجيات البازغة، وعوامل النجاح وأسباب الفشل فى الشركات الناشئة، ومنظومة جذب الاستثمارات للشركات الناشئة فى الاقتصاديات النامية. وخلال فعاليات المؤتمر تكشف الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى عن نتائج عدد من المسابقات التى أطلقتها مؤخراً وأبرزها الشركات المصرية المشاركة فى معرض «فيفا تك» الدولى المقرر عقده فى العاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من 15-18 يونيو الجارى.