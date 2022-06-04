4 أزمات صحية تضرب ياسمين عبدالعزيز خلال فترة قصيرة.. «شافت الموت بعينها»

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، تعرضها لوعكة صحية دخلت على أثرها إلى المستشفى، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، التي ظهرت فيها وهي على سرير المستشفى وبيدها محاليل، وعلقت قائلة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

ولم تكشف ياسمين عبدالعزيز أي تفاصيل أخرى جديدة عن حالتها الصحية بعد هذا المنشور الذي أقلق جمهورها ومحبيها.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تتعرض لها ياسمين عبدالعزيز، ونستعرض خلال السطور التالية، الأزمات الصحية التي تعرضت لها ياسمين مؤخرا:

ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية

تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية منذ عدة أشهر، ودخلت على أثرها المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، وشهدت حالتها الصحية تدهورا، وكتب زوجها أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين، سأتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري يحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حادث حديث».

وسافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها، وأعلنت بعدها عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام تحسن حالتها الصحية، وطمأنت جمهورها: «رغم كل الصعب اللي مريت به في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية أني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

إصابة ياسمين عبد العزيز بكورونا

وبعد عودة ياسمين عبدالعزيز من الخارج، بدأت تمارس حياتها بشكل طبيعي، واحتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وأهداها زوجها أحمد العوضي أغنيه بحبك، التي غناها مؤدي المهرجانات عمر كمال، لتعلن بعدها بفتره قليلة إصابتها بفيروس كورونا، ولكن كانت حالتها الصحية مستقرة والأعراض بسيطة، وتعتبر هذه الإصابة الثانية لياسمين بعد إصابتها بالفيروس خلال تصوير مسلسلها الرمضاني 2021 «اللي ملوش كبير»، وشاركها فيه البطولة زوجها أحمد العوضي.