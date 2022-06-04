نقل ياسمين عبدالعزيز إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشرت صورة وهي بأحد المستشفيات، وعلقت عليها: «أهم حاجة الصحة».

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية

وكان شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد تعرض لحادث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «أنا كويس الحمد لله شوية كدمات محترمة بس اللي بيحصل ده بقاله 3 سنين مش طبيعي».

وحققت ياسمين عبد العزيز نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي عن طريق إعلان لإحدى الشركات، بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وتفاعل الجمهور مع الأغنية طوال شهر رمضان الكريم.

نجاح ياسمين عبد العزيز في دراما 2021

وغابت ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022، وذلك بعد نجاحها في مسلسل «اللي مالوش كبير» برمضان 2021، التي كانت تدور أحداثه حول إجبار والد غزل ابنته التي تجسد شخصيتها ياسيمين عبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.