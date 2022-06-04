نبيلة عبيد تعلن تقديم برنامج إذاعي.. أسبوعي على صوت القاهرة

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن استعدادها لتقديم برانامج إذاعي عبر «صوت القاهرة الكبرى»، تتحدث فيه عن ذكرياتها وأعمالها الفنية.

برنامج مع نبيلة عبيد

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور «إنستجرام»: «اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد حتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفه جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد) أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير حتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم».

وأضافت نبيلة عبيد: «كل التفاصيل حتعرفوها قريب وقريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم أن حيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى».

آخر أعمال نبيلة عبيد

وكان آخر ظهور لنبيلة عبيد خلال مسلسل سكر زيادة في رمضان 2020 والذي جمعها لأول مرة بالفنانه نادية الجندي في أول تعاون بينهم.

«سكر زيادة»، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود، إخراج وائل إحسان.