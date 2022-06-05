رئيس الحجر الزراعي ينفي استيراد مصر شحنه قمح بها أفات حجرية

قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن شحنة القمح الهندي التيس تم تصديرها لمصر، تمت بإشراف كامل من قبل الحجر الزراعي منذ شحنها من الهند، حيث وصلت الشحنة إلى ميناء الدخيلة بالإسكندرية اليوم، وسيتم الإفراج عنها خلال يومين.

العطار: تلك المركب جرى شحنها من الهند إلى تركيا

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنه وبالنسبة لمركب القمح التي بها آفات حجرية فهي لا تخص مصر من قريب أو من بعيد، ولكنها مركب جرى شحنه من الهند إلى تركيا، إلا أنه وبعد اكتشاف الحجر الزراعي التركي وجود آفة حجرية بالشحنة رفض دخولها للأراضي التركية.

واستطرد: «التجار أصحاب المركب دي اتضرروا بـ30 مليون دولار، وطُرح على مصر شراء شحنة القمح التركي التي بها أفة حجرية، قولنالهم هندرس الأمر، وتواصلنا مع إدارة الحجر الزراعي التركي وسألناهم عن شحنة القمح الهندي، وأجابونا أنه تم رفض تلك الشحنة، وإحنا كمان رفضنا طلب الشركة بإعادة توجيه المركب التركية إلى مصر، ورفضناها حتى من قبل ما تدخل مصر».

وأوضح أن مصر لديها 22 منشأ قمح معتمد من الحجر الزراعي المصري منهم الهند، وجار حاليا العمل على اعتماد منشئين جديدين لاستيراد القمح من المكسيك وباكستان، وأوكرانيا لم تصدر لمصر قمح منذ بداية أزمتها مع روسيا، لكن روسيا أعلنت السماح لأوكرانيا بتصدير القمح من موانئها، والقرار لم يدخل حيز التنفيذ.

وتابع: «وزارة التموين أعلنت عن مناقصة لاستيراد القمح، ورسينا الطلبات على 438 ألف طن من روسيا ورومانيا وبلغاريا يصلوا بأغسطس، ومتوسطات أسعار الأقماح المستوردة من روسيا ورومانيا وبلغاريا تتراوح من 460 دولار لـ495 دولار في الطن، وقبل الأزمة كان 300 دولار للطن، ونسعى ليكون لدينا مخزون إستراتيجي من القمح المستورد، إضافة للقمح المحلي، حتى يتم الخلط ويصل الخبز المصري للمواطن بأعلى جودة ممكنة».