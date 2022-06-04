محافظ كفر الشيخ يوجه القيادات التنفيذية: «توريد القمح أمن قومي»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عملية توريد القمح أمن قومي ولا تهاون في ذلك، وأنه يتابع شخصياً ما يتم توريده، مشيداً بالإقبال الكبير من المزارعين على توريد القمح، مناشداً إياهم توريد المزيد من المحصول، مما وجه وكلاء وزارتي التموين والزراعة ورؤساء المدن والوحدات القروية، ببذل مزيد من الجهد لتوريد المزيد من الأقماح.

محافظ كفر الشيخ يتابع موقف المشروعات المنفذة

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور نائبه، عمرو البشبيشي، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، واسلام طه، معاون المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزرات، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها، والاستماع لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم وطرق الأبواب

من ناحية أخرى، أعلن محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تستعد لحملة التطعيم وطرق الأبواب، وأهاب بالمواطنين الاستجابة للحملة، التي ستجوب القرى والمدن بدءاً من 11 يونيو الجاري، لافتاً إلى أنه تفقد أيضاً الأعمال الجارية لرصف رافد طريق كفر الشيخ بلطيم الدولي، وما يتم به من أعمال، حرصاً على سلامة المسافرين والسائقين، كما تفقد الأعمال الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، وسيتم الانتهاء منه قريباًً.

محافظ كفر الشيخ يستمع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

واستمع محافظ كفر الشيخ لمطالب ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من الموضوعات، إضافة لطرح المشكلات الخاصة بالمدن والقرى والدوائر المتعددة موجها بسرعة حلها، مشيداً بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطنين.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة في برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» بقرى مركز مطوبس، وما تشهده المراكز والمدن من أعمال رصف لم تشهدها المحافظة من قبل.

وأكد محافظ الأقليم أن أعمال التطوير والرصف الخاصة بمدينة كفر الشيخ مستمرة، إضافة لتطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وقرب الانتهاء من رصف شوارع مدينة دسوق، وجاري الرف في العديد من المدن والمراكز.

إنشاء محطة معالجة ببلطيم

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم الانتهاء من محطة المعالجة ببلطيم لخدمة المصيف والقرى المجاورة، مشيراً إلى أن مصيف بلطيم شهد تطويرا كبيرا جدا بعد انتهاء أعمال الصرف الصحي ورصف المداخل وتحديث البوابات وإنشاء مشايات، ورفع كفاءة دورات المياه.

وأضاف المحافظ تم تركيب منظومة بوابات إلكترونية على جميع مداخل المدينة، بالإضافة إلى تطوير الكورنيش وإزالة الإشغالات التي كانت تعيق الرؤية للمواطنين، مؤكداً أن المصيف استعد لاستقبال 3 ملايين مواطن خلال فترة الصيف، كما شهدت أعمال التطوير انتشار فرق الإنقاذ، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع، ووسائل الترفيه وتطوير الحدائق.