حظك اليوم برج الحوت الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مواليد برج الحوت من الشخصيات الرومانسية التي لا تستطيع في أغلب المواقف التحكم في عواطفهم، إلا أنهم على الصعيد المهني يتحولون فهم لا يؤدون أي عمل إلا بعد اتقانه بشكل كبير، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

وفي السطور التالية تعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج الحوت في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي يكون القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك، ولا تشتت جهودك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لمواليد هذا البرج إن حظك اليوم على الصعيد العائلي والعاطفي اليوم تميل للتشوش، وقد تسيطر عليك مشاعر سلبية، فلا تتذمر إذا واجهت بعض الخلافات.

صفات أصحاب برج الحوت

الذكاء الفطري والتلقائي أبرز ما يميز مواليد برج الحوت، فهم يفضلون دائمًا اتباع ما يخبره القلب وليس العقل.