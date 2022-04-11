إطلاق حملة لمكافحة انتشار الحشرات والذباب المنزلي في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، إطلاق حملة وخطة الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بالمحافظة، إذ تواصل فرق مديرية الصحة عملها في مكافحة الذباب وناقلات الأمراض بجميع أنحاء القليوبية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، علاوة على تطهير بعض المنشآت.

وجرى رش ضباب جهاز مجلس مدينة الخانكة ومصرف سرياقوس، وفي مدينة العبور تم رش حي الشباب والحي الخامس والتاسع، بالإضافة إلى القرية الرياضية بكفر شكر الجديدة، ومكافحة يرقات بعوض مسقى عبد الله ومسقى الزهار بمدينة قها ، وكلاً من قليوب البلد والرمد والحميات، ومكافحة ذباب بالغ و يرقات ذباب بمدينة شبرا الخيمة بمنطقة عزبة عثمان وعزبة رستم والشارع الجديد، وكلاً من عزبة الزراعة والرياح التوفيقي و كلية التربية بمدينه بنها.

الحملة في إطار تجنب انتشار العدوي

وجرى إطلاق الحملة تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الوبائي وتجنب انتشار العدوى وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، كما أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، عن خطة الوزارة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتي يتم تنفيذها دوريًا لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.

وقال «الخطيب» في بيان له، إن الذبابة المنزلية تنتشر في محافظات مصر، وتنشط نتيجة تغيرات المناخ، إذ ينتشر بكثافة عالية خلال الصيف ويعد الفصل الأنسب لتكاثرها، ويجرى تكثيف أعمال الترصد الحشري للذباب في الطور اليرقي في الأماكن التي يتكاثر بها، وذلك من خلال مبيدات الصحة العامة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في المدن والقرى والنجوع، واستخدام أجهزة المكافحة المناسبة وفقا لكل منطقة، ومكافحة الطور البالغ للحشرة باستخدام أجهزة الرذاذ المحملة على السيارات.

تكثيف أعمال الترصد الحشري

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا مستمرة في تنفيذ حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، باستخدام المبيدات اللازمة في المكافحة وردم البرك والمستنقعات إلى جانب تغطية محطات الصرف الصحى ورش المبيدات لمكافحة الحشرات.