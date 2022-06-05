عرض المتهم بدهس طفل بسيارته في أكتوبر على الطب الشرعي لتحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بدهس طفل يدعى «ياسين.م.ع» 7 سنوات، في دائرة قسم شرطة ومقيم 6 أكتوبر على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها والكحوليات؛ لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما استعجلت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

سيارة تدهس طفلا

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بدهس سيارة لطفل، وتمكن قائدها من الهرب بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «ياسين.م.ع» 7 سنوات، وتبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم وتهشم بالجمجمة، ونقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب مفتش الصحة؛ لإجراء الكشف الظاهري، وبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية في الواقعة من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، وتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السيارة مرتكبه الواقعة، ضبط وإحضار قائدها.

ضبط قائد السيارة

وتشكّل فريق بحث، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة وبتفريغها تم تحديد السيارة مرتكبه الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضبط قائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قراراتها المتقدمة.

نقل تدهس فتاتين تستقلان دراجة نارية بمصر القديمة

وفي سياق آخر تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بوقوع حادث مروري بدائرة قسم الشرطة، أسفر عن وفاة فتاتين، وتبين العثور على جثتي فتاتين «فلة وشروق» في العقد الثالث من العمر.

وتبين من الفحص أنهما في أثناء استقلالهما دراجة نارية خلف قائدها صدمتهم سيارة نقل، وأسفرت عن مصرعهما وإصابة قائد الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.