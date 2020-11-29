جريمة "السبع بنات".. تفاصيل دهس "طفل الميكروباص" 5 أشخاص بالمحلة

كعادة أي أسرة عند ذهاب الأب إلى عمله؛ أصر الطفل ضياء، 12 عاما، على الذهاب مع والده للعمل، حيث يعمل والده على ميكروباص بخط "المحلة - كفر حجازي"، فقد انشغل الطفل بقيادة السيارة دون أن يتوقع الوالد أن يتسبب صغيره في حادث؛ راح ضحيته فتاة وأصيب 4 آخرون.

وفي ذلك اليوم، ووفق شهود عيان؛ اضطر السائق أحمد الراعي، المعروف بين زملائه بسمعته الطيبة، لاصطحاب ابنه معه إلى الموقف، ووقت الحادث كان الطفل يجلس بالمقعد الأمامي المجاور للسائق، واستغل فرصة انشغال والده بالزبائن وركوبهم السيارة والتحدث مع زملائه السائقين لينفذ خطته.

حاول الطفل تقليد والده، فأمسك بعجلة القيادة من باب اللهو، وبدون قصد ضغط بقدميه على فرامل السيارة ما أسفر عن اندفاعها نحو المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المكان، حيث إن تلك المنطقة مزدحمة بالمواطنين، ما أسفر عن دهس 5 أشخاص وتحطيم واجهة أحد المحال التجارية ودراجة نارية تصادف تواجدها في مكان الواقعة.

زملاء السائق، أكدوا أن موقف تحميل الركاب، هو موقف مؤقت قبل نفق السبع بنات بالمحلة، ويركب منه أهالي وسكان خط "كفر حجازي – المحلة"، وتم نقلهم فيه منذ نحو شهر بسبب أعمال التطوير فى ميدان محطة السكة الحديد، وهذه المنطقة تشهد تكدس السيارات والباعة الجائلين.

وكشف مسؤول بمديرية أمن الغربية أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة، تمكنت من ضبط الطفل، وتبين من التحريات أنه يبلغ من العمر 12 عاما، ووالده سائق سيارة ميكروباص، أجرة، تعمل على خط "المحلة – كفر حجازي"، وأن الطفل كان وقت الواقعة مستقلا السيارة مع والده أثناء توقفها بأحد المواقف بمدينة المحلة بالغربية، ووالده تركه داخل السيارة ونزل بهدف تحميل الركاب، لكن الطفل عبث بعجلة القيادة والفرامل ما أدى إلى تشغيلها فجأة واندفاعها نحو المتواجدين أمام أحد المحال التجارية وإصابة الـ5 أشخاص.

وبين مسؤول بمستشفى المحلة العام، أن أحد المصابين توفى، وهي فتاة تدعى آية سامح، بينما الحالة الصحية للمصابين الـ4 مستقرة، وخرج منهم اثنان بعد تلقى العلاج، والمصابان الاثنان طفلان، هما "عمرو" 3 أعوام، وآية عمرها عام، وكانت إصاباتهم ما بين كسور وجروح، وتم إجراء الإسعافات لهم، وما زالا يخضعان للملاحظة، وتوفير كافة الرعاية الطبية لهما.

وأوضح المسؤول، أن الفتاة المتوفاة وتدعى آية سامح، حالتها الصحية خطيرة، حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، وبذل الأطباء كل ما في وسعهم لوقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في الساعات الأخيرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة ظهر اليوم.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث حادث دهس سيارة ميكروباص، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.