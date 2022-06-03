جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة مجهولة في الشارع بـ مصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة، صباح اليوم، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها وكشف هوية صاحب الجثة واستدعاء أسرته، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة هل الوفاة حدثت في منطقة العثور على الجثة، أم مكان آخر، وجرى نقل الجثة إلى مكان العثور على ها.

العثور على الجثة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، صباح اليوم، بلاغا بالعثور على جثة شخص في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تصوير الجثة تمهيدا لنشرها في أقسام الشرطة

وقال مصدر أمني إنه تم تصوير الجثة تمهيدا لنشرها في أقسام الشرطة المختلفة في محافظتي القاهرة والجيزة، في محاولة للكشف عن هوية المتوفى، من خلال المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين فيها، وأضاف المصدر أنه تم أخذ بصمات الجثة بناءً على قرار جهات التحقيق لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العام، ربما يكون صاحب الجثة لديه بصمات محفوظة لدى مصلحة الأمن العام ويتم الوصول لهويته وكشف ملابسات الواقعة.