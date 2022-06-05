«الداخلية» ترقي اسم الشهيد محمد عبدالمنعم استثنائيا إلى رتبة عقيد

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1021 لسنة 2022، بترقية اسم الشهيد المقدم محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعة، الضابط بالإدارة العامة للمرور سابقًا استثنائيًا إلى رتبة عقيد.

كما أصدرت الوزرة القرار رقم 1000 لسنة 2022، بإنشاء 3 مراكز إصلاح جغرافية بمديرية أمن سوهاج، وتغيير مسميات مركز إصلاح أولاد طوق.

كما أصدرت الوزارة القرارات رقم 1001و1002و1005 و1020، لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا باكتساب جنسيات أجنبية وعدم احتفاظهم بالمصرية، والسماح لـ41 آخرين باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية، وردّت الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية، للاطلاع عليها اضغط هنا.