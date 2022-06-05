مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 بينهم طفل في قصف أوكراني على دونيستك

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 62 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل، بحسب سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية.

تسجيل 62 حالة إطلاق نار في 24 ساعة

وقالت سلطات جمهورية الدونيستك الشعبية، إنَّه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت نحو 641 قذيفة مختلفة.

وأضافت السلطات في بيان صحفي منذ قليل، لأنَّ 5 المدنيين لقوا حتفهم بالإضافة إلى إصابة 24 آخرين، بينهم طفل من مواليد عام 2017.

تضرر 46 مبنى سكنياً

وأضاف البيان أنَّ القصف الأوكراني ألحق أضراراً بـ46 مبنى سكنياً في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة جورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.