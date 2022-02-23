رئيس الدونيستك: لا تواجد عسكري روسي في أرضنا.. لكنه وارد في المستقبل

قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة دونباس، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، إنه لا يوجد هناك أي تواجد عسكري روسي في أراضي بلاده حتى الآن، لكن هذا الأمر ممكن في المستقبل.

بوشيلين: التوجد قوات روسية على أراضينا

ولفت بوشيلين إلى أن الاتفاقية المبرمة بين جمهورية دونيتسك وروسيا تشكل أرضية قانونية لنشر موسكو قواتها هناك.

وحذر رئيس جمهورية دونيتسك من خطورة الوضع عند خطوط التماس مع قوات الحكومة الأوكرانية، مشيرا إلى تكثيف عمليات القصف من الجانب الأوكراني منذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأكد بوشيلين أن القوات الأوكرانية لأول مرة منذ فترة طويلة قصفت الجمهورية بواسطة راجمات الصواريخ «غراد» المحرمة بموجب اتفاقات مينسك.

رئيس دونيستيك: أوكرانيا قد تشن هجوماً جديداً

وحذر رئيس جمهورية دونيتسك من أن القوات الأوكرانية قد تشن هجوما جديدا "في أي لحظة"، قائلا إن سلطات الجمهورية تحبط يوميا خلايا نائما ومجموعات تخريبية و"ليس من المستبعد تدريب أعمال إرهابية جديدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم الأثنين الماضي، اعترافة رسمياً بجمهوريتي دونيستيك ولوغانسك، المعلنان عن انفاصلها عن أوكرونيا، موجهاً القوات الروسية بالتوجه إلى حدود البلدين كقوات لحفظ السلام.