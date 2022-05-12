بينها عقد الندوات الدينية.. 6 اختصاصات للمؤسسة القومية للحج

أكدت المؤسسة القومية للحج أن حج الجمعيات الأهلية يتبع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن رحلة الحج تنظمها المؤسسة، وأن اليوم، الخميس، هو آخر موعد للتقديم.

اختصاصات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة

وأوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التى تتبع وزارة التضامن، على الموقع الرسمى لها، أن هناك العديد من الاختصاصات للمؤسسة القومية لتيسير الحج والتي تتمثل في:

- تتخذ جميع الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ رحلات الحج لجميع حجاج الجمعيات الأهلية، ولها في هذا الشأن إبرام جميع الاتفاقيات والعقود مع الجهات السعودية المعنية طبقا للقواعد المنظمة وبنود الاتفاق بين البلدين وعلى الجهة الإدارية متابعة التنفيذ وفقا للضوابط المحددة ولوائح الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

- تختص المؤسسة القومية لتيسير الحج بالإعلان عن أسعار رحلة الحج وفقا للموازنة التقديرية المعتمدة.

- تقوم المؤسسة بناء على البيانات الواردة من المديريات طبقا للنماذج المرفقة بوضع برنامج لتفويج سفر حجاج المحافظات والجمعيات المركزية، ويتم إخطار كل مديرية بتاريخ ومواعيد سفر حجاجها وعودتهم، وكذلك بيان الفندق والغرف المخصصة لكل مديرية لوضع خطة تسكين حجاجها واعتمادها من المؤسسة قبل السفر طبقا للقواعد المعتمدة.

- يتم التنسيق المبكر مع وزارة الصحة لتوفير الأطباء اللازمين لمرافقة الحجاج خلال الرحلة وتحديد عدد العيادات المخصصة لحجاج الجمعيات.

- تتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج الإشراف على برامج التوعية والتدريب سواءً للحجاج أو المشرفين الذين يتم اختيارهم وفقا للقواعد المنظمة وإصدار المطبوعات اللازمة وذلك بالتنسيق مع جمعيات تيسير الحج بالمحافظات والاتحاد الإقليمي بكل محافظة.

- تخصيص وعاظ دينيين يسند لهم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالحجاج بالفندق

- عقد الندوات الدينية منعاً لتضارب الفتاوى.

- تشكيل البعثة الإشرافية للمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة تنفيذ برنامج الرحلة في حدود الحصة المقررة لذلك.