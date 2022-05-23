كيفية دفع قيمة رسوم اشتراك حج الجمعيات 2022.. تنبيه مهم للفائزين

يبحث الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية عن كيفية دفع قيمة رسوم اشتراك حج الجمعيات 2022، إذ أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مجلس أمناء المؤسسة القوميية لتيسير الحج، حدد برنامج رحلة الحج هذا العام نحو 87 ألف جنيه، غير شاملة سعر تذكرة الطيران، على أن تحدد شركة مصر للطيران سعر التذكرة خلال هذا الأسبوع.

أماكن دفع قيمة رسوم اشتراك حج الجمعيات 2022

وعن كيفية دفع قيمة رسوم اشتراك حج الجمعيات 2022، أوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه يجرى دفع قسيمة إيداع بمبلغ87 ألف جنيه في أحد البنوك الآتية «بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة أو البريد المصري، شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا».

مهلة للحجاج المختارين في القرعة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى كيفية دفع قيمة رسوم اشتراك حج الجمعيات 2022، مشيرة إلى أنه جرى التعاقد مع شركة «أي فاينانس» وستمنح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لاتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج.

وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيجرى تصعيد البديل من الحجاج الذين جرى اختيارهم في القرعة، مشيرة إلى أنه جرى التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

التنبيه على جميع الحجاج بالسداد النقدي فقط

يقبل السداد من الحجاج الفائزين وفق الأسعار التي أعلنت اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، ببنوك «مصر والأهلي وبنك القاهرة والبريد» وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي للحاج، على أن يجرى التنبيه على جميع الحجاج بالسداد النقدي فقط وعدم إجراء التحويلات البنكية.