وزير الري يستعرض مشروع قناطر ديروط الجديدة: منزمة متطورة وجسات تأكيدية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع القناطر الكبرى والخزانات لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الري القديمة، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات.

بدء تنفيذ جسات تأكيدية بموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وصرح «عبدالعاطي» بأنَّه تمّ البدء في تنفيذ جسات تأكّيدية بموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، الذي يهدف لتحسين أعمال الري في زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات هي: (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصريفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، واستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كل المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقولة ومنشأة الدهب.

وأوضح أنَّ هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد، الذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية.

تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع

وأضاف أنَّه تمّ تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير - أجهزة تشغيل - الجسات داخل وخارج المنشأ - أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة تصل إلى 526 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى عام 2021 بالإضافة لإدراج مبلغ 320 مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالي 2022.