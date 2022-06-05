أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 5-6-2022

يهتم الناس بالبحث عن أسعار الفاكهة اليوم؛ نظرا لما تحتويه على فوائد لا تحصى للإنسان وتعود على صحته بالنفع.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 5 يونيو في السوق المحلية وسوق العبور، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- سجل اليوم سعر التفاح البلدي بين 15 و20 جنيهًا.

- بلغ اليوم سعر الكنتالوب 7 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر كيلو البطيخ 5 جنيهات بالوزن,

ويتراوح سعر البطيخ بين 20 و40 جنيهًا للحبة الواحدة.

- سعر كيلو البرتقال بسعر يتراوح بين 5 و11 جنيهًا.

- سعر كيلو الكيوي بـ25 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الخوخ بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو المشمش يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو العنب الأحمر 20 جنيهًا.

- سعر كيلو العنب الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

- سجل سعر كيلو المشمش عمار بين 7 و11 جنيهًا.

- بلغ سعر مشمش سويسي بين 5 و8 جنيهات.

- بلغ سعر مشمش فيومي بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البرقوق من 8 إلى 12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الشمام بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو من التفاح الأمريكي الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2 و4 جنيهات.

- تراوح سعر العنب الأصفر بين 10 و14 جنيهًا.

- تراوح سعر العنب الأحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.