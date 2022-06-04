رئيس الاتحاد الأفريقي بعد محادثات مع بوتين عن نقص الغذاء: مطمئن للغاية

قال الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي حاليا، ماكي سال، إنه مطمئن بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نقص الغذاء.

وأوضح سال قائلا إنه اطمأن بعد لقائه مع بوتين بشأن نقص الغذاء العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

سال: بوتين يدرك أن الأزمة والعقوبات تخلق مشاكل خطيرة

واستضاف بوتين سال في مقر إقامته على البحر الأسود في سوتشي الجمعة، والذي صادف أيضًا اليوم المائة من حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى نقص الغذاء العالمي، تضمنت القضايا الأخرى التي نوقشت بين الزعيمين إمدادات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وقال سال للصحفيين «لقد وجدت فلاديمير بوتين ملتزمًا ومدركًا أن الأزمة والعقوبات تخلق مشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة، مثل الاقتصادات الأفريقية»، مضيفًا أنه «مطمئن للغاية وسعيد للغاية بشأن تبادلاتنا».

وفي مقابلة تليفزيونية في المساء، اتهم بوتين الغرب بـ«الصخب» بزعمه أن موسكو تمنع صادرات الحبوب من أوكرانيا وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

بوتين: لا توجد مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

وأضاف بوتين «لا توجد مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا» ، مقترحًا عدة طرق ممكنة.

وأوضح بوتين أن الصادرات يمكن أن تمر عبر موانئ ماريوبول وبيرديانسك التي تسيطر عليها روسيا، أو ميناء أوديسا الخاضع لسيطرة أوكرانيا طالما أن أوكرانيا طهرت المياه المحيطة بها من الألغام.

وأضاف بوتين أن الخيارات الأخرى تشمل نهر الدانوب عبر رومانيا أو المجر أو بولندا، قائلا «لكن أبسط ، وأسهل ، وأرخص هو الصادرات عبر بيلاروسيا ، ومن هناك يمكن للمرء أن يذهب إلى موانئ البلطيق ، ثم إلى بحر البلطيق ثم إلى أي مكان في العالم».

وأشار بوتين إلى أن أي تصدير عبر بيلاروسيا سيكون مشروطا برفع الغرب للعقوبات ضد مينسك المتحالفة مع موسكو.