وزير الري يدعو قادة إئتلاف المياه الدولي لحضور فعاليات أسبوع القاهرة

وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الدعوة لأعضاء لجنة قادة إئتلاف المياه والمناخ للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 16 الى 19 اكتوبر المقبل، والذى يعتبر أهم حدث تحضيرى على أجندة مؤتمر المناخ.

إطلاق مبادرة دولية للمياه

أكد الوزير في كلمته اليوم على أعضاء الائتلاف على أهمية إبراز ملف «المياه والتغيرات المناخية» خلال كافة الفعاليات الدولية بدء من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وصولاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023.

كما شدد على أهمية مشاركة أعضاء الإئتلاف في مؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره فرصة ذهبية لعرض قضايا المياه وعلاقتها بتغير المناخ، حيث أنه من المقرر أن يشمل المؤتمر عدد من الفعاليات الرئيسية المعنية بالمياه ، وتخصيص يوم كامل عن المياه ، كما أنه من المخطط إطلاق مبادرة دولية للمياه، كما أن «جناح المياه» سينعقد على مدار أيام المؤتمر.

الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ يضُم رئيسى طاجيكستان والمجر

جدير بالذكر أن الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى طاجيكستان والمجر، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

ويُعد الإئتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية، ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الإئتلاف.