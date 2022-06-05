«التموين» تقرر حذف كل من يتخطى سفره للخارج عن 3 أشهر متواصلة

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، عن أنّ الوزارة تحذف دوريا المواطنين المسافرين خارج مصر من منظومة الدعم التمويني، خصوصًا من يتخطى مدة سفره في الخارج أكثر من 3 أشهر متواصلة.

يأتي ذلك بالتعاون مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، في حصر وجرد المصريين في الخارج، والمقيدين على بطاقات الدعم التمويني من أجل حذفهم من البطاقات.

حذف من التموين لكل من يتخطى سفره للخارج 3 أشهر متواصلة

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك ميزة تتيجها وزارة التموين بالنسبة للمواطنين المسافرين خارج مصر خصوصًا من تتخطى مدة سفره 3 أشهر متواصلة، إذ تتمثل هذه الميزة في أحقية الشخص المهاجر في إضافته مرة أخرى للدعم التمويني حال عودته واستقراره بمصر بشرط أن يكون هو من أبلغ المكتب التمويني بطلب حذفه بنفسه من الدعم قبل ظروف السفر للخارج.

وتابع: «لو تم حذفه دون إبلاغ منه بالسفر والإقامة خارج مصر لا يحق له الرجوع للدعم مرة أخرى».

وأكد الدكتور عمرو مدكور، أنّ الوزارة تفرق جيدًا بين من يتم حذفهم تلقائيًا من الدعم إذا انطبقت عليهم شروط الاستبعاد من التموين، وعن باقي المواطنين الذين يطلبون الحذف بأنفسهم من التموين لظروف السفر أو لعدم استحقاقهم للدعم التمويني، موضحًا أنه من أجل ذلك يحق لمن يطلب حذف نفسه لظروف السفر خارج مصر أن يتم إضافته مرة أخرى للتموين بعد عودته للبلد.

ضبط منظومة التموين وتحديث بيانات البطاقات

يشار إلى أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجري حاليًا إجراءات عدة من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني وتحديث قاعدة بيانات الأفراد المستفيدين على بطاقات التموين، بهدف إيصال الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وتنقية المنظومة من أصحاب الدخول المرتفعة ومالكي السيارات الحديثة.