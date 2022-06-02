حالات وقف بطاقة التموين.. 4 أفعال تجنبها

يعتبر وقف بطاقة التموين أمرا معقدا لدى كثير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 23 مليون بطاقة تخدم 72 مليون مواطن من خلال صرف الخبز المدعم يوميا والسلع التموينية الشهرية لهم، إذ يوجد 4 حالات مختلفة تؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيا يجب على أصحاب البطاقات تجنبها خاصة أن هذه الحالات لا يتم السماح بعدها للأسرة باستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

حالات وقف بطاقة التموين نهائيا

وتشمل حالات وقف بطاقة التموين نهائيا، وعدم تمكن الأسرة صاحبة البطاقة من صرف العيش البلدي أو السلع التموينية، على الآتي:

1- وقف بطاقة التموين نهائيا التي لم يتم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية.

2 - وقف بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي.

3 - وقف بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب منفذ البقال.

4 - وقف بطاقة التموين غير الملتزمة بتعليمات تحديث البيانات التي ترسل عبر بونات صرف الخبز.

وفيما يتعلق بإيقاف بطاقة التموين نهائيا لعدم صرف السلع التموينية، أوضحت مصادر لـ«الوطن» أن بطاقة التموين التي لم تقم بصرف الدعم سواء الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية يتم وقفها نهائيا بسبب توقفها عن الصرف، فضلا عن عدم إمكانية إصدار بدل للبطاقة الموقوفة.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا تحديثا على بطاقة التموين التي تسلمت رسائل بتسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، إذ أقرت مهلة لذلك حتى يوم 30 يونيو للتسهيل على المواطنين في تسجيل أرقام الموبايل المسجلة بأسمائهم لدى أي من شركات المحمول الأربع العاملة في مصر.