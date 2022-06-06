«س و ج» كل ما تريد معرفته عن تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، فإنه يتم الزام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، مشيرة إلى أنه في حالة اتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحق عنه إخطار الهيئة.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التي أجابت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بإصابة العمل كالتالى :

ما أنواع إصابات العمل؟

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.​

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية.

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- الإصابة التي تنتج عن حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لعمله أو عودته منه.

هل تسري أحكام تأمين إصابة العمل على مكلفي الخدمة العامة؟

- تسري أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم من الفئات الآتية:

- المكلفون بالخدمة العامة.

- الذين يعملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.

- تسري تأمين إصابة العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- نص قانون التأمينات على أن الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يخضعون لتأمين إصابة العمل.

ما إجراءات الحصول علي تأمين إصابة العمل؟

- تقوم جهة العمل باستيفاء مستندات الإصابة، وذلك حسب نوع ومكان الإصابة، ماعدا إخطار وقوع الإصابة، وتقوم بتسليم المستندات إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه​.

ما المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل؟

- إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعيم ذلك بالمستندات.‌

- تقديم بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاتة وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.‌

- يقدم المؤمن عليه الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وإجازاته المرضية الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وفي الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئة العامة التأمين الصحي.​