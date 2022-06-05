«أنت ميتة يا حاجة».. حكاية عجوز ذهبت لصرف معاشها فوجدت شهادة وفاتها

«أنت ميته يا حاجة».. بهذه الكلمات كان رد موظف مكتب البريد على سيدة عجوز طلبت صرف المعاش الخاص بها، إذ اكتشفت بتوقف معاشها لكونها متوفاة، وعلى الفور ذهبت إلى مصلحة الأحوال المدنية التي بالفعل أكدت أنها متوفاة وتوجد شهادة وفاة صادرة من مكتب صحة ثالث زينهم.

وبانتقال السيدة إلى مكتب صحة زينهم، وبالكشف على اسمها تبين لها أنه تم استخراج تصريح دفن وشهادة وفاة لها بواسطة مفتش الصحة ويدعى وائل، واتجهت إلى نيابة السيدة زينب وتقدمت ببلاغ ضده، وتم استخراج قرار بالضبط والإحضار لمفتش الصحة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث بأن مفتش الصحة يتزعم تشكيلا عصابيا للاتجار في تصاريح الدفن مقابل مبالغ مالية، مستغلا عمله كمفتش صحة طوارئ زينهم، وتبين أنه مخلي سبيله على ذمة قضايا مماثلة، إذ قام باستخراج تصريح دفن وشهادة وفاة لرجل أعمال في وقت لاحق لوقت الوفاة حتى يمكن شقيقه من الاستيلاء على أموال المتوفى بموجب توكيل رسمي عام، واكتشفت زوجة المتوفى ونجله والمقيمان في خارج البلاد الواقعة فور وفاته.

وأضافت التحريات، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالضبط والإحضار، وأثناء تنفيذه عثر داخل سيارة المتهم على مبلغ مالي كبير وعدد من تصاريح الدفن «على بياض»، وتم التحفظ على المتهم وحبسه احتياطيا وتجديد حبسه ثم تم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

المشدد 10 سنوات

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بأقوال السيدة صاحبة البلاغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكما بالسجن المشدد 10 سنوات.