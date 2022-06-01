وزيرة الثقافة تشهد الاحتفاء بالمكرمين المصريين من ملتقى الشارقة الثقافي.. غدا

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة غدا الخميس 2 يونيو الجاري حفل تكريم يُقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، لكل من: الدكتور محمد عناني، والدكتور يوسف نوفل، والأديب سمير الفيل، والأديبة صفاء عبد المنعم، الذين سبق تكريمهم في الملتقي الذي عُقد بإمارة الشارقة قبل أيام.

حفل تكريم برعاية «القاسمي» و«عبد الدايم»

ويٌُقام حفل التكريم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين والمسئولين من أصدقاء ومحبي المكرمين.

ملتقى الشارقة يكرم المساهمين في خدمة الثقافة العربية

ويأتي حفل التكريم في إطار مبادرة «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي» الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة، ويهدف إلى تكريم الشخصيات التى ساهمت فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

وفي تصريحات خاصة سابقة لـ «الوطن» أعرب الدكتور يوسف نوفل أستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس، أحد المكرمين من ملتقى الشارقة عن سعادته بالفوز بجائزة «الشخصية المكرمة» من أمانة دائرة الثقافة بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، في دورتها التاسعة هذا العام، وذلك عن إسهاماته فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة.

وأشار إلى أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، يقدم تكريم وجائزة سنوية بالاشتراك مع اليونسكو للشخصيات العربية التي أسهمت على مستوى العالم العربي في المجالات الأدبية والنقدية والثقافية بوجه عام، وتمنح الجائزة من خلال الشارقة دون التقدم لها.

وكرَّمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس 16 شخصية من رموز المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وذلك خلال حفله السنوي الذي أقيم على مسرح الأوبرا الكبير.