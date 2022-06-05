الصحة العالمية تهنئ مصر بنجاح «100 مليون صحة».. وتثمّن جهود مكافحة «التهاب الكبد»

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، إنّ عدوى التهاب الكبد بنوعيه بي وسي، تُصيب 3 ملايين شخص سنويا، ومنهم 1.1 مليون يتعايشون مع التهاب الكبد المزمن، متابعا: «لدينا بعض قصص النجاح الجديرة بالذكر، وبينها توسيع نطاق علاج التهاب الكبد سي بشكل كبير، والحد من انتشارعدوى التهاب الكبد بي بين الأطفال».

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف أدهانوم، خلال كلمة مسجلة له في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ اتساع التغطية باللقاحات في صفوف الرضع، يعني أنّنا أحرزنا تقدما في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان وتليف الكبد بين أجيال المستقبل، غير أنّ العديد من البلدان والأقاليم والفئات السكانية المتأثرة أو المعرضة للخطر، لا تملك الوسيلة للحصول على هذه الأدوية.

استراتيجيات منظمة الصحة العالمية

ولفت رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى أنّ استراتيجيات منظمة الصحة العالمية، تهدف إلى خفض معدلات العدوى بالتهاب الكبد الوبائي بي وسي بنسبة 90%، وحالات الوفاة الناجمة عنه بنسبة 65% في الفترة بين عامي 2016 و2030.

وتابع أدهانوم: «لدينا ما يلزم من أدوات لبلوع هذه الغايات، ولكن ذلك لن يتحقق إلا لو التزمت جميع البلدان بضمان إتاحة هذه الأدوات لجميع الناس، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي سيتسنى فيه لمنظمة الصحة العالمية هذا الأمر».

100 مليون صحة

وواصل رئيس منظمة الصحة العالمية: «نهنئ مصر على بلوغها غاية القضاء على التهاب الكبد، أعلم أنّه بجهود سيادتكم الحثيثة والتزامكم ستحققون ذلك، وأود شكركم والتعقيب على نجاح مبادرة 100 مليون صحة».