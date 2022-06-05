«الأوقاف» ترفع جائزة مسابقة الأسرة القرآنية لربع مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمشاركة في فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم و تكريم أهله وإكرام حفظته وبمناسبة الإعداد لإقامة المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم فبراير 2023م.

شروط التقدم في مسابقة الأسرة القرآنية

وكشفت الوزارة عن شروط التقدم لفرع الأسرة القرآنية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، موضحة أن هناك شروط للتقدم وهي حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة ممن لم يسبق لهم الفوز في العام الماضي بالمركز الأول.

طريقة التقديم لمسابقة الأسرة القرآنية

وأوضحت أن التقديم يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، ثم يتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية، وتتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة، كما يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة.

وأكدت الوزارة أنه في حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي، على أن يتم ترشيح أفضل ثلاثة أسر للمشاركة النهائية بالمسابقة العالمية.

وعن الجائزة، أكدت أنها تمنح الأسرة الفائزة في المسابقة العالمية مكافأة قدرها ربع مليون جنيه، توزع بالتساوي بين أفراد الأسرة الفائزة مع شهادة تقدير لكل منهم وتكريمهم جميعًا مجتمعين في احتفالات الوزارة بليلة القدر.