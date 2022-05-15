مقتل شاب جراء إطلاق نار في بلدة «كفر قرع» بـ أراضي الـ48

لقى شاب في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه، مساء أمس السبت، جراء إطلاق نار في بلدة «كفر قرع» الواقعة في أراضي الـ48، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية داخل الأراضي منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى 28 قتيلا، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن التعامل مع عصابات الجريمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأصيب شابان، في الثلاثينيات من عمرهما، بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة على إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في «اللقية» بمنطقة النقب، كما أصيب شابان بجروح وصفت بـ المتوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسديهما في مزرعة للخيل بين البلدة وشعب، في «كابول».

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين قرب بلدة ترمسعيا

وهاجم مستوطنون، عددا من مركبات الفلسطينيين على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، قرب بلدة ترمسعيا ما أدى لتحطم زجاج عدد منها دون وقوع إصابات.

ومساء أمس السبت، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا في بلدة «حزما الجنوبي» شمال شرقي القدس المحتلة، وأغلقت أحد مداخلها، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

رئيس فلسطين: الصمود على الأرض مهما بلغت جرائم إسرائيل الرد الأمثل على النكبة

وأمس السبت، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الصمود على الأرض والتمسك بها، مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية، هو الرد الأمثل على النكبة، وعلى عقلية التطهير العرقي والاستيطان، مشددا في الذكرى الـ74 للنكبة، أن الشعب الفلسطيني العظيم لا يمكن هزيمته أو كسر اراداته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، عن قلقها من تعزيز حركة «حماس» لوجودها في جنوبي لبنان، استعدادا لفتح جبهة في حال مواجهة مقبلة مع قطاع غزة، فيما هدد قائد «فرقة غزة» في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد نمرود ألوني،باغتيال رئيس «حماس»، يحيى السنوار، بطريقة غير مباشرة، وقالت في تصريحات مسجلة نقلتها قناة 13 الإسرائيلية، إنه ليس لديه حصانة.