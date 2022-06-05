وزيرة الصحة الأوغندية: المؤتمر الطبي الأفريقي الأول في مصر محفل تاريخي

أعربت وزيرة الصحة الأوغندية، حنيفة كاوويا بنجرنا، عن سعادتها بوجودها في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، واصفة إياه بأنّه «محفل تاريخي».

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضافت «بنجرنا»، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ فيروس كورونا له تاثير كبير على جميع أنظمة الدول في العالم، خاصة في الدول النامية، فضلا عن تأثيره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى أوضاع العمل، وإبراز اللا مساواة واللا عدالة بين الناس.

استدامة الخدمات الصحية

وتابعت وزيرة الصحة الأوغندية: «هذ التحديات جمعتنا كشعوب، والسبب الذي نحن فيه هنا من أجل ضمان استدامة الخدمات الصحية، ونحتاج إلى أن نستعيد القوة من أجل بناء المرونة في أنظمة الرعاية الصحية، وعلينا ألا ننسى اقتصاد بلادنا التي تأثرت وتباطأت، ونحتاج إلى إنماء القدرة التنبؤية لدينا والتحدث معا، ولا يوجد دولة يمكنها أن تتحدث بمفردها».