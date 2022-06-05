الأوقاف: افتتاح 15 مسجدا جديدا الجمعة.. والحصيلة 1116 في أقل من عام

تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا الجمعة القادم 10 يونيو 2022م، منها 10 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و5 مساجد صيانة وترميم، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2021م حتى اليوم 1116 مسجدًا، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و176 مسجدًا صيانة وترميم.

وتأتي خريطة المساجد التي سيتم افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. النور – عزبة الطناني البرنوجي - دمنهور

2. علي زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور

3. عجوة – الجدية - رشيد

مساجد مديرية أوقاف الأقصر

4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة

مديرية أوقاف الفيوم

5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس

مديرية أوقاف الشرقية

6. الأربعين – بني عامر - الزقازيق

7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. الطلمبات – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. عبد الدايم الجديد ( الكبير) – عزبة عبد الدايم – سيدي سالم غرب

10. الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسيوط

1. التوحيد- المختون - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي

مديرية أوقاف الشرقية

3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الخير – خورشيد مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق