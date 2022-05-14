محافظ الجيزة يتابع لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير امتحانات الشهادة الإعدادية في اول يوم بعدد من اللجان للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والتي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى الخميس 19 مايو الجاري.

الجولة شملت لجان مدارس الشهيد محمد محمود عبد العزيز الإعدادية

أعلنت محافظة الجيزة في بيان صحفي اليوم، أن الجولة شملت لجان مدارس الشهيد محمد محمود عبد العزيز الإعدادية بنين بالطالبية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ومدرسة عثمان احمد عثمان بالهرم والتابعة لإدارة الهرم التعليمية.

قال محافظ الجيزة، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 186791 طالبا وطالبة مقسمين على 689 لجنة.

الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم

شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم وكذلك عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف منع التزاحم.

تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان

واطمأن المحافظ على تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا علي تركيز الطلاب كما اطمأن علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان.

وشدد محافظ الجيزة، على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، واستمع المحافظ لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعي تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصل إلى 14 طالبا باللجنة مع الحفاظ على المسافات الأمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز

وأشار المحافظ أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.

وتم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات، لافتاً إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة بمحيط المدارس.

المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات

ومن جانبه أوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء المعنية.