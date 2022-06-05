«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرة أوكرانية محملة بمعدات عسكرية في أوديسا

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت أسقطاها طائرة نقل جوي أوكرانية، كانت تحمل معدات عسكرية في أوديسا، دون ذكر أي تفاصيل.

تدمير دبابات في العاصمة الأوكرانية

وكانت وزارة الدفاع الروسية، صرحت منذ قليل، أنها تمكنت من تدمير دبابات في العاصمة الأوكرانية، كانت قد تسلمتها كييف من دول أوروبية.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل شهرها الرابع

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا، لحماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.