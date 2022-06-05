كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الطبي الأفريقي.. انطلق اليوم

تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، اليوم، وذلك بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية «المنارة»، بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

كل ماتريد معرفته عن المؤتمر الطبي الأفريقي

ويستعرض «الوطن» في نقاط كل ماتريد معرفته عن المؤتمر الطبي الأفريقي في نقاط:

- تعقد فعاليات المؤتمر تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».

- تنظم المؤتمر هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

- من المقرر أن يعقد أكثر ما يزيد عن 350 جلسة و20 ورشة عمل وبمشاركة أكثر من 800 متحدث وخبراء دوليين في المجال الطبي.

- فعاليات المؤتمر ستتم على مدار 3 أيام.

- تتضمن فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي جلسات متنوعة تستعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة.

- كما يهدف المؤتمر طرح ومناقشة عدد من المبادرات المهمة في المجال الطبي، بما يعزز من دور المؤتمر كمنصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية الصحية في العالم.

فعاليات مؤتمر الطبي الافريقي.. «ورش عمل وجلسات»

- يناقش المؤتمر أيضا السياحة العلاجية بحضور الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

- كما ستعقد جلسة أخرى بعنوان الصحة العامة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

- وبرئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة تعقد جلسة عن المرأة والطفل بعنوان التحديات السكانية.

- وسيتم تناول جلسة بعنوان قيادة الرعاية الصحية وإدارتها، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

- المؤتمر الطبي الأفريقي يتيح أيضا فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.

- ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر الطبي الأفريقي الأول أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد في القطاع على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.