«التعليم» تحدد طرق تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بالماسح الضوئي

ما يقرب من 750 ألف ورقة امتحانية في امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم تصحيحها إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي، دون تدخل أي عنصر بشري، وبررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التصحيح الإلكتروني للامتحانات بحرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب لذلك قررت عقدها بنظام البابل شيت دون أي مقالية.

وتقول الدكتورة إكرام حمزة، أستاذ مساعد بقسم التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن عملية التصحيح تتم بشكل إلكتروني كامل، حيث يجرى الماسح الضوئي عملية التصحيح للأسئلة ويتم عمل تتبع ومراجعة بعد استلام ملفات البيانات التي تصدر من الماسح الضوئي.

8 خطوات للحصول على أرقام الجلوس

التصحيح في الماسح الضوئي يتم وفق نموذج

وأضافت «إكرام» في حوارها لبرنامج جروب الماميز التابع لوزارة التربية والتعليم، إن عملية التتبع تفيد بالتأكد من أن القارىء أو الماسح الضوئي صحح إجابة كل طالب دون تدخل عنصر بشري وتصدر البيانات كتحليل إحصائي: «بعدها نبدأ نتحقق أن كل الاستجابات اللي المفترض تدرج دخلت بالفعل في الجهاز»، موضحة أنه يجر التحقق من أن كل إجابة لكل طالب تم قراءتها بشكل دقيق بالقارىء الضوئي.

وأوضحت الدكتورة إكرام حمزة، أن التصحيح في الماسح الضوئي يتم وفق نموذج الإجابة المعد من قبل فريق المركز القومي للامتحانات، لافتة إلى أن الفريق حريص على تتبع مسارات الإجابة بشكل جيد لضمان حق الطالب في حصوله على درجته وفق إجاباته.

من الأخطاء الشائعة في امتحانات الثانوية العامة كتابة أرقام الجلوس خطأ

من أكثر الأخطاء الشائعة في امتحانات الثانوية العامة، هي كتابة أرقام الجلوس بشكل خطأ، فيقول محمد جلال، باحث مساعد بالمركز القومي للامتحانات، إنّ أكثر الأخطاء هي كتابة رقم الجلوس خطاء، أو كتابته بشكل عكسي: «يتطلب ذلك الرجوع للجان الخاصة بالكنترول حتى نصل إلى الرقم الصحيح للطالب».

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات في سرية تامة، عنصر مهم من عناصر إنجاح عملية الامتحانات، فتقول سامية صياد، منسق مادة الأحياء بالمركز القومي للامتحانات، إن الغرفة تتابع من خلال لجنة فنية مشكلة من منسق المادة والخبراء باللغة العربية والأجنبية وإجراء متابعة من بداية الامتحانات والتواصل مع لجان المتابعة الأخرى لحل أي مشكلات يمكن أن تواجه الطلاب.