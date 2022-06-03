التعليم: الطالب المتوسط سيحصل على 70% في الثانوية العامة 2022

قال الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب المتوسط سيحصل على مجموع يتراوح من 70% إلى 75% في الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أن درجة الامتحانات ليس لها أي معنى: «الأهم الطالب فين مقارنة بزمايله»، مؤكدا أن الامتحان يميز بين الطلاب: «لو الامتحان جه بسيط كل الطلاب هيجيبوا الدرجة النهائية وكدة مفيش تمييز بين الطالب اللي ذاكر واللي مذاكرش».

رمضان: لا يجوز تحويل امتحانات الثانوية العامة إلى اجتياز وعدم اجتياز

وأكد «رمضان» في حواره لبرنامج «جروب الماميز» التابع لوزارة التربية والتعليم، أن الامتحان سيكون متوازنا، فالاختبار الصعب للغاية لا يميز والسهل كذلك لا يميز، مشيرا إلى أن نظام الاجتياز وعدم الاجتياز متبع في بعض الصفوف لكن في الشهادة الإعدادية والثانوية العامة على وجه التحديد لا يجوز هذا النمط لأن هذه المراحل تؤهل الطالب لمراحل تعليمية أخرى مختلفة.

ونوه إلى أنه لابد أن يكون القبول بالجامعات وفق درجات التحصيل واختبارات قدرات بنسبة معينة، فالتحصيل وحده لا يكفي، لكنه هو الموجود في الوقت الحالي.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وتعقد بنظام البابل شيت ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحا أن هذه الأسئلة تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على طريقة حل الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية.