رئيس التحرير

محمود مسلم

«التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 في مستوى الطالب المتوسط

رئيس القومي للامتحانات: لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء الامتحانات

كتب:

توفيق شعبان
01:45 م | السبت 04 يونيو 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة بدأت وضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، إذ تنتهى الامتحانات في 21 يوليو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها قبل عقد الامتحانات بـ48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

بدأنا وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 

وكشف مصدر في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم، البدء في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك استعدادًا لعقد الامتحانات، والمنتظر عقدها في 20 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

وقال المصدر، لـ«الوطن» إنَّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون اختيار من متعدد لكل المواد للشعبتين العلمية والأدبية، ولن يتخللها أي أسئلة مقالية، لافتًا إلى أنَّ الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وأن هناك إجراءات صارمة داخل اللجان، لمنع الغش، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.

25% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتميز

ومن جهته، أوضح الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم، في حواره مع برنامج «جروب الماميز» التابع لوزارة التربية والتعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون متدرجة وبها نسبة من الصعوبة تتراوح من 20% إلى 25% للطالب المتميز، مؤكّدًا أنَّه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء الامتحانات.

اقرأ المزيد:

التعليم: 25% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب المتميز

مترو الأنفاق: قطارات إضافية تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة

التعليم: الطالب المتوسط سيحصل على 70% في الثانوية العامة 2022

التعليم تنتهي من اختيار مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

«التعليم» تكشف طريقة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

«التعليم» تكشف أسباب منع الكتب المدرسية في امتحانات الثانوية العامة

التعليم: بدء طباعة امتحانات الثانوية العامة 2022.. المواد غير المضافة

«التعليم» تحظر المحمول والكتاب في امتحانات الثانوية العامة: تعامل حازم مع الغش

وزير التعليم: جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

«التعليم» تضع 10 إجراءات ضد كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة

إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 535 مليون حالة

تكليفات حكومية مهمة للمحافظين.. أبرزها توريد القمح ومكافحة كورونا

أمجد الحداد: الإعلان عن تحول كورونا من وباء إلى فيروس عادي قريب جدا

مدبولي: حققنا نموا إيجابيا خلال جائحة كورونا عكس باقي الدول

«كورونا» بين العلاج واللقاح

مدبولي: الدولة أنهت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل بدء جائحة كورونا
بقلم توفيق شعبان