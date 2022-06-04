«مستثمرو السياحة»: إشغال فنادق مرسى علم وصل لـ70%

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري بفنادق مرسى علم تتراوح ما بين 60 إلى 70%، مرجعًا ذلك إلى استقبال المدينة خلال هذا الأسبوع لنحو 105 رحلات سياحية من عدد من الدول الأوربية مثل بولندا وبلجيكا والتشيك وهولندا وإيطاليا وألمانيا، موضحًا أن شركات السياحة الإيطالية ستسير خلال الأسبوع الجاري نحو 17 رحلة جوية إلى مطار مرسى علم وذلك للمرة الأولى، منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من عام 2022.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر هذا العام

وأضاف «فايز» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ألمانيا لازالت تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري، موضحًا أن الحركة السياحية الوافدة من كل من بولندا وإيطاليا إلى كل من مرسى علم والغردقة ستبدأ في الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما مع بدء تسيير رحلات من مدن بولندية أخرى غير وارسو إلى الغردقة.

مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية

وأشار إلى ان مؤشرات الحجوزات السياحية الحالية والمستقبلية تشير إلى ان الحركة السياحية الوافدة إلى مدن محافظة البحر الأحمر السياحية سترتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة بعد زيادة أعداد الرحلات الوافدة من كل من إيطاليا وبولندا إلى الغردقة ومرسى علم .

وكان بيتر ناثان، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن غرفة المنشآت الفندقية تسعى لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد توقف قدوم السياح الأوكران والروس لمصر بسبب الحرب الدائرة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات لارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، خاصة مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمي نوفمبر من العام الجاري، والتي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ والتي من المتوقع ان يحضرها نحو 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم .