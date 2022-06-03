«مستثمرو السياحة»: مرسى علم تستقبل 105 رحلات أوروبية الأسبوع المقبل

قال عضو جمعية «مستثمرو السياحة بمرسى علم»، إن مطار المدينة يستقبل الأسبوع المقبل، نحو 105 رحلات جوية من مختلف دول العالم، أغلبها من ألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، لافتا إلى أن تلك الرحلات سترفع نسب الإشغال بفنادق مرسى علم، خلال الأسبوعين المقبلين، لتتراوح بين 60 إلى 70%، وهي نسبة جيدة بالمقارنة بذات الفترة في العامين الماضيين.

مرسى علم تستقبل 17 رحلة سياحية من إيطاليا

وأضاف «فايز» لـ«الوطن»، أنه للمرة الأولى خلال العام الجاري، ستصل نحو 17 رحلة سياحية من إيطاليا إلى مرسى علم، خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات الإيطالية إلى كل من مرسى علم وشرم الشيخ ستبدأ في التزايد خلال الشهور المقبلة: «إذا عادت الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية فإنها ستكون قادرة بشكل كبيرعلى تعويض توقف الرحلات الأوكرانية وتراجع أعداد الرحلات الروسية».

رحلتان أسبوعيا من روسيا إلى شرم والغردقة

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى أن إحدى شركات السياحة الروسية بدأت منذ نهاية مايو الماضي، في تسيير رحلتي «شارتر» منخفضة التكاليف أسبوعيا، إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، بواقعة رحلة في الأسبوع لكل مدينة، موضحا أن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية تجعل التنبؤ بمصير تلك الرحلات أمرا في غاية الصعوبة.

وكان الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق مرسى علم خلال شهر مايو الماضي، كانت أعلى من فنادق شرم الشيخ، مرجعا ذلك إلى تأثر فنادق شرم بتوقف الرحلات الروسية والأوكرانية.