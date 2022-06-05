رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2022 من التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2022، حتى يتثنى للطلاب الحصول عليه مباشرة عقب الإعلان عنه قريبًا، مشيرة إلى أنَّ جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية تسلمت صباح اليوم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، كما يستطيع جميع الطلاب معرفة أرقام الجلوس أيضاً من خلال المدارس التابع لها كل طالب، موضحة أنَّ جميع لجان الامتحانات سيتمّ تعقيمها وتطهيرها ضد فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2022 والذي سيتمّ إتاحته قريبًا، حتى يحصل عليه الطلاب بشكل أسرع وأسهل، دون الذهاب للمدرسة التابع لها، لاستلام رقم جلوس الثانوية العامة، مؤكّدة أنَّ الوزارة وضعت اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال البدء في طباعة أسئلة الامتحانات واختيار مقارات اللجان الامتحانية، علاوة على تجهيز خطة شاملة، لتعقيم وتطهير كل اللجان الامتحانية ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

التعليم تعلن رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2022

وذكرت وزارة التربية والتعليم خطوات الحصول على أرقام الجلوس للثانوية العامة 2022، حتى يتسنى للطالب اتباعها عقب إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة وإتاحة رابط الاستعلام.

1- ادخل على هذا الرابط.

2- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

3- الاستعلام عن أرقام الجلوس.

4- اكتب الاسم أو الرقم القومي.

5- اختر المحافظة التابع لها، والمدرسة.

6- اضغط استعلام عن رقم الجلوس.

إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لمواجهة كورونا

ومن جهته، أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد في 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من الشهر نفسه، للمواد المضافة للمجموع، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيرًا إلى أنَّ أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستكون اختيار من متعدد.