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محمود مسلم

«التعليم» تحدد 8 خطوات لحصول الطلاب على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

كتب:

توفيق شعبان
08:11 ص | الأحد 05 يونيو 2022
اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا قبل دخول الامتحانات - صورة أرشيفية

اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا قبل دخول الامتحانات - صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء إعداد وتجهيز أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، لتوزيعها على الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة؛ استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنها وضعت اللمسات النهائية لعقد الامتحانات من خلال إعداد وتجهيز مقرات اللجان، والاستعداد لطباعة أسئلة الامتحانات، ووضع خطة شاملة، لمواجهة فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

خطوات حصول الطلاب على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 8 خطوات لحصول الطلاب على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، إذ تنتهى الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، منوهة إلى أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

8 خطوات للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

2- الدخول على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

3- الطالب سيحصل على رقم الجلوس من خلال الكود الخاص به.

4- دخول الطلاب للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 يمكنهم من معرفة اسم لجنة الامتحان والمواد التي يمتحنوها.

5- يمكن للطلاب التوجه إلى المدارس التابعين لها للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.

6- رقم الجلوس يحصل عليه الطالب مجانا دون أي مقابل مادي.

7- أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 تساعد الطلاب على معرفة اللجنة والذهاب للمدرسة التي يؤدي فيها الامتحان مباشرة.

8- حال فقد الطالب لرقم الجلوس يمكنه استخراج بدل فاقد مقابل تسديد مبلغ 30 جنيهًا للجنة النظام والمراقبة.

 

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