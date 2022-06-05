لراغبي الحجز في «بيت الوطن».. تعليمات مهمة لتجنب غلق الحساب عند التسجيل

طرح جديد أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ضمن المرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، الذي يضم قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراضي مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية.

مشروعات «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

ويعد ذلك الطرح استكمالًا لخطة طرح مشروعات بيت الوطن، في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تعليمات مهمة لتجنب غلق الحساب عند التسجيل لحجز أراضي «بيت الوطن»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

تعليمات هامة لتجنب غلق الحساب عند التسجيل لحجز أراضي «بيت الوطن»

1- أثناء عملية الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز مشروعات «بيت الوطن»، يرجى التأكّد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنّه في حال كتابته بشكل خاطئ 3 مرات، سوف يغلق الموقع الحساب.

- التعامل في هذه الحالة: يجب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة «اتصل بنا» على الموقع الإلكتروني، ليتمّ إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى.

2- في حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخالها للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع الإلكتروني، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصي المسجل على الموقع.

- التعامل في هذه الحالة: تفعل إدارة المشروع الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دوري، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.

جدير بالذكر أنَّ الحجز والسداد ضمن مشروع «بيت الوطن»، سيكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل، بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يومًا، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.