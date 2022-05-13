أسعار وحدات وأراضي «بيت الوطن» للمصريين في الخارج.. المتر يصل لـ500 دولار

حصلت «الوطن» على نسخة من جداول تسعير وحدات وأراضي وفيلات المرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

أوضحت المصادر لـ«لوطن» أن أسعار أراضي المصريين في الخارج تبدأ من 180 دولارا للمتر المربع الواحد، وتصل إلى 500 دولار للمتر حسب المدينة المتاح بها الأراضي للبيع، مشيرة إلى أن مدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد ودمياط الجديدة تأتي في مقدمة الأراضي المتاحة للبيع، بينما جاءت مدن العبور الجديدة، والسادات، وبدر، في ختام قائمة أسعار من حيث الأسعار.

طرح الوحدات السكنية الجديدة بمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأسعار الخاصة بالأراضي والوحدات السكنية، والمتوقع طرحها خلال أيام، قبل نهاية مايو الجاري، حيث يشمل الطرح الجديد للمصريين في الخارج، قطع أراض سكنية للأفراد، وقطع أراضي بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة عبارة عن إسكان فاخر، وفوق المتوسط، ومتوسط، وهذا بخلاف الحدات الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

الجزار: طرح قطع أراضي سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن عن طرح قطع أراضي سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة. وهذا بخلاف طرح قطع أراضي بالمدن الجديدة، بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، ومقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة).

وكان الجزار كشف أن المرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن» ستضمن أيضا، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية North Edge - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - JANNA - الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وطرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية في (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها، مشيرا إلى أن أهم الشروط العامة للطرح القادم ستضمن، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاما، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، وفي حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويا، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

الجزار: المشترى يلتزم بسداد وديعة صيانة بواقع 5%

وأوضح « الجزار» أن المشترى لجميع محاور الوحدات السكنية والإدارية والفيلات فيما عدا وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي، يلتزم بسداد وديعة صيانة بواقع 5 % لمشروعي (سكن مصر – سور مجري العيون) تُسدد مع الدفعة المقدمة، و8 % لباقي الوحدات، ولن يتم التخصيص دون تحويل مبلغ الوديعة بالإضافة إلى كامل الدفعة المقدمة، ولحين إنشاء اتحاد الشاغلين تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة، كما يلتزم المشترى بسداد أى فروق سنوياً وفقاً لما يتم على وحدات المشروع في هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية والإدارية والفيلات، من مرافق، متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.