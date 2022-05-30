ننشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن»

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، والتي تضم طرح أراضي ووحدات سكنية، بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ومدافن بعدد من المحافظات.

الإسكان: الطرح الجديد لأول مرة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري

ويتم الطرح لأول مرة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، كما أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياه كريمة لكل المصريين.

الإسكان: الطرح الجديد قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة

ويضم الطرح الجديد، طبقا لكراسة الشروط والمواصفات قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة وهي: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات) وهذا بخلاف طرح قطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة.

كما يشمل الطرح الجديد ولأول مرة، أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة وهي : (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة، كما تضمن الطرح الجديد بالإعلان الثامن للمصريين في الخارج، طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة «المقصد»، وبمدينة المنصورة الجديدة، لتلبية كافة الأذواق، وتلبية رغبة المصريين في الخارج في اقتناء فيلات صغيرة عبارة عن «تاون هاوس وتوين هاوس» .

وتضمن الطرح الجديد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات، وحدات سكنية فاخرة، بمشروعات الداون تاون، والحي اللاتيني، بمدينة العلمين الجديدة، وأبراج صواري - والحصة العينية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتي، وهذا بخلاف وحدات سكنية بمشروع «JANNA» في 6 مدن جديدة وهي : (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة).

الطرح الجديد يضم وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة

كما ضم الطرح الجديد وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجرى العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية لأول مرة .

و لقراءة كراسة الشروط والمواصفات من هنا